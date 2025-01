FESPACO 2025 : Le Président du Tchad félicite les cinéastes Tchadiens sélectionnés

Le Président du Tchad, Maréchal Mahamat Idriss Déby, a exprimé ses vives félicitations à ses compatriotes cinéastes retenus dans la sélection officielle du Festival du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO) pour l'édition de 2025, où le Tchad est l'invité d'honneur.



"Je souhaite une franche réussite à nos ambassadeurs de la culture et du cinéma qui représenteront notre pays aux compétitions de cet événement continental. Je saisis cette occasion pour réaffirmer mon engagement en faveur de la promotion de la culture," a-t-il déclaré.



Ce message souligne l'importance de la culture dans la diplomatie et l'identité nationale, et met en avant les efforts du Tchad pour promouvoir ses artistes sur la scène internationale.