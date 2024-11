Fact Checking : Faux, des « mercenaires » français n’ont pas été arrêtés au Tchad

Analyse des Images

Une analyse approfondie des images en utilisant l’outil d’image inversée de Google montre qu'elles ont été capturées lors d'un entraînement sur la base aérienne de Kosseï, à N'Djamena, le 31 octobre 2024. L'absence de chargeurs sur les armes et le fait que les soldats tchadiens ne portent pas leurs bérets en opération sont des indicateurs clairs qu'il s'agissait d'une formation, et non d'une opération de capture.





Réactions

Dr. Jean Baptiste Zongo, analyste de la situation sécuritaire au Sahel, a qualifié ces allégations de « mensonge » et a confirmé qu'il s'agissait d'un entraînement conjoint entre l'armée tchadienne et française.