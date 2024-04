Fin de formation pour les géologues et cadres tchadiens en Chine

Durant ces deux semaines de travaux intensifs, les géologues et cadres tchadiens ont eu l’opportunité de participer à ce séminaire. L’objectif était de découvrir la République populaire de la Chine dans son processus de développement durable, en se penchant sur les grands travaux d’exploration, d’exploitation et de transformation industrielle de ses ressources minérales, ainsi que sur sa culture diversifiée.



Le Chef de Mission, Abdelkerim Hassan Idriss, qui est également le Directeur des ressources humaines du Ministère, s’est félicité du bon déroulement des travaux. Il a invité les autorités chinoises et tchadiennes à envisager d’autres stratégies de formation pour contribuer au développement du secteur minier tchadien.