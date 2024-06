Foi et Joie Tchad et les inspecteurs pédagogiques du Guéra réunis pour évaluer les activités pédagogiques

Au cours de cette journée d'échanges, les participants ont dressé le bilan des activités pédagogiques menées par Foi et Joie Tchad. Ils ont également identifié les défis rencontrés dans la mise en œuvre de ces activités, notamment le manque de ressources matérielles et humaines, ainsi que les difficultés liées à l'accès à l'éducation dans certaines zones rurales.



Sur la base de ce bilan et de l'analyse des défis rencontrés, les participants ont formulé des recommandations pour améliorer la qualité de l'éducation dans les écoles communautaires de réseaux Foi et Joie du Guéra. Parmi ces recommandations figurent des formations et des ateliers devraient être organisés pour améliorer les compétences pédagogiques des enseignants.



Il est nécessaire de fournir aux écoles des manuels scolaires, des fournitures et des équipements pédagogiques adéquats.



De nouvelles salles de classe doivent être construites et les infrastructures existantes doivent être réhabilitées pour offrir un cadre d'apprentissage adéquat aux élèves.



Des campagnes de sensibilisation devraient être menées pour encourager les parents à inscrire leurs enfants à l'école et à s'impliquer dans leur éducation.



Cette rencontre entre Foi et Joie Tchad et les inspecteurs pédagogiques du Guéra témoigne de l'engagement des deux parties à améliorer la qualité de l'éducation dans la région. Les recommandations formulées lors de cette journée d'échanges permettront d'identifier des actions concrètes à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif.