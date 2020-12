Fuseau centre : Deby se dit déterminé à rendre opérationnel "rapidement" le bataillon tchadien

Le président Idriss Deby a réitéré lundi, au cours d'une réunion de haut niveau G5 Sahel/Union Européenne, sa "détermination à rendre opérationnel, aussi rapidement que possible, le déploiement" d'un bataillon tchadien dans le fuseau Centre (jonction entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger), conformément à un engagement du 28 avril 2020.



Il a rappelé que le "rôle crucial" du Tchad est connu dans cette lutte menée contre le terrorisme.



Le chef de l'État tchadien a toutefois souligné la nécessité de mettre des moyens à disposition du bataillon : "À notre dernière rencontre, nous avons pris l’engagement de mettre à la disposition de ce bataillon les moyens nécessaires pour son déploiement. Je pense qu’il est temps que nous le fassions le plus rapidement possible".



Selon Idriss Deby, "quelque soit le degré de nos efforts propres au niveau des Etats du G5 Sahel ou de nos partenaires de la Coalition, de l’Alliance et des autres de la plateforme Sahel, il nous faut continuer à insister sur l’impérieuse nécessité de mettre la Force conjointe du G5 Sahel sous Chapitre VII de la Charte des Nations Unies".



"La lutte contre le terrorisme est de longue haleine. Je sais que les appuis du Secrétaire Général des Nations Unies dans ce but ne nous feront pas défaut", a-t-il dit.



Le fuseau centre du G5 Sahel concerne la zone dite des trois frontières (jonction entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger).



Un premier bataillon tchadien est mobilisé à Wour, au Nord du Tchad, dans le cadre de la Force multinationale mixte.