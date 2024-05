Gigi Leblack : un talent Tchadien en formation photographique à Ouagadougou

Organisée par un collectif de professionnels passionnés par cet art visuel, cette formation vise à promouvoir la créativité et l'expression artistique au sein des pays sahéliens. Le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et bien sûr le Tchad sont ainsi réunis autour d'un objectif commun : développer les compétences des photographes locaux tout en créant un réseau solide entre ces différents pays.



Pendant cette période de formation intensive et enrichissante qui durera plusieurs semaines, Gigi Le Black aura l'occasion d'apprendre auprès d'experts reconnus dans leur domaine. Des ateliers pratiques et théoriques lui permettront d'améliorer ses techniques photographiques et sa compréhension de l'esthétique visuelle. De plus, il aura également la chance d'échanger avec ses pairs venus des autres pays.