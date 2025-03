Gouvernance locale au Tchad : L’UE et l’ANATS forment les comités de quitus du Sud

Organisé par l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANATS) en partenariat avec l’Union européenne, cet atelier s’inscrit dans le cadre d’un programme d’appui à la gouvernance. Il vise à renforcer les compétences des participants pour améliorer la qualité des services dans les centres de l’ANATS.



À l’ouverture des travaux, Bokhit Ibrahim, représentant du directeur général de l’ANATS et chef de mission, a déclaré être « convaincu que cet atelier sera bénéfique pour tous les participants et contribuera à l’amélioration des services publics ».



Dans son discours, Allaindaïgué Kladoumbaye, secrétaire général de la province du Logone Occidental, a souligné « le rôle essentiel des CAU (Comités d’Accueil des Usagers) dans la qualité des services ». Il a qualifié cette formation de « nécessaire et bénéfique », tout en encourageant les participants à « tirer pleinement profit des connaissances acquises pour leurs missions quotidiennes ».



Le secrétaire général a également remercié l’Union européenne pour son « soutien continu à la gouvernance locale », rappelant l’importance des partenariats internationaux dans ce domaine.