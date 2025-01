Guéra : Le développement local lancé avec le nouveau Plan de Développement Provincial

Ce 27 janvier, un atelier clé s'est tenu dans la salle des réunions du projet RePER à Mongo, marquant le lancement du processus de dissémination du Plan de Développement Provincial (PDP) du Guéra. Cette initiative, organisée par le comité provincial d'action avec le soutien de l'UNICEF, a rassemblé les principales autorités de la province. La cérémonie a été présidée par M. Mht Togou Tchohimi, Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Guéra, qui était accompagné de ses proches collaborateurs ainsi que d'autorités administratives, civiles, militaires et traditionnelles. Madame Assoumel Moulnang, cheffe du bureau sous-régional, a ouvert la séance en exposant les objectifs de cette rencontre. Elle a mis en avant l'importance de la concertation pour le développement de la province, un processus qui nécessitera l'implication de tous les acteurs concernés. Dans son intervention, M. Togou Tchohimi a exprimé sa gratitude envers le gouvernement tchadien et ses partenaires pour leur engagement dans le développement de la province. Il a insisté sur l'importance pour les participants de prêter une attention particulière aux documents qui seront mis à leur disposition, soulignant que ceux-ci serviront de guide pour les activités à mener dans les cinq départements de la province. Ce projet ambitieux représente un investissement considérable, avec un budget global de 4.410.000.000 FCFA. Il témoigne de l'engagement des autorités locales et des partenaires internationaux envers le développement durable du Guéra. Le lancement de ce processus de dissémination est une étape cruciale pour assurer une mise en œuvre efficace du Plan de Développement Provincial, et il marque le début d'un effort concerté pour améliorer les conditions de vie et le développement économique dans la province du Guéra.