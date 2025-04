Inauguration du Pont sur le Logone : Un acte majeur pour la connectivité Tchad-Cameroun

Objectifs et Financement du Projet :





L'inauguration de ce pont est le fruit d'un effort conjoint de l'Union Européenne et de la Banque Africaine de Développement (BAD), témoignant de leur engagement à soutenir le développement des infrastructures essentielles dans la sous-région. Ce nouvel ouvrage a pour objectif principal de faciliter le commerce transfrontalier et d'améliorer significativement la connectivité entre le Tchad et le Cameroun, contribuant ainsi au développement économique et social des deux pays.





Importance Stratégique pour la Région :





Ce projet revêt une importance stratégique considérable. En renforçant les liens commerciaux et en améliorant l'accès aux marchés, il est appelé à jouer un rôle crucial dans la stimulation de la croissance économique et la promotion de la stabilité régionale. La collaboration étroite entre l'Union Européenne et les pays africains dans la réalisation de ce pont souligne un engagement à long terme envers un développement durable et inclusif en Afrique centrale.