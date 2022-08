Inondations au Tchad : le premier ministre préconise de récolter les eaux de ruissellement

S'exprimant le 8 août au cours d'une conférence à l'École nationale d'administration (ENA), le premier ministre a affirmé qu'il faut travailler sur la récolte des eaux de ruissellement.



"Aujourd'hui, nous pleurons tous des inondations. (...) On n'a qu'à investir pour récolter ces eaux et les stocker en vue de maintenir le bétail dans la zone sahélienne, avoir de l'eau à boire et permettre aux populations de développer l'agriculture de saison sèche", souligne Pahimi Padacké Albert.



"Nous recevons entre 3 à 4 mois de pluies. Après les quatre mois maximum de pluies, les herbes sèchent et les eaux tarissent. Les populations et le bétail qui se trouvent dans ces zones sont obligées de migrer. C'est un phénomène naturel et ça fait une pression sur la ressource, ce qui fait que le paysan et l'éleveur se retrouvent confrontés à une concurrence", explique le premier ministre.



À N'Djamena, 160 mm de pluies sont tombés cette année, une situation exceptionnelle selon le maire de N'Djamena, Ali Haroun. Une aubaine pour le chef du gouvernement qui insiste sur la nécessité d'investir mais avec l'appui des partenaires car "ce n'est pas à la portée du budget de l'État".