Journée Internationale des Biotechnologistes au Tchad : Focus sur la lutte contre la résistance antimicrobienne

Le Secrétaire d'État à la Santé Publique, Professeur Abderrazzack Adoum Fouda, a souligné la gravité de la résistance antimicrobienne, qui constitue un problème majeur de santé publique non seulement au Tchad, mais également dans le monde entier. Cette résistance rend les traitements contre les infections bactériennes, virales, fongiques et parasitaires de plus en plus inefficaces, mettant en danger la vie de millions de personnes.



Le Professeur Adoum Fouda a également insisté sur l'importance du laboratoire dans le système de santé. Le laboratoire constitue un maillon essentiel pour le diagnostic précis des maladies, le suivi des patients sous traitement et la surveillance de la résistance antimicrobienne. Il est donc impératif de renforcer les capacités des laboratoires au Tchad et de garantir la qualité des analyses effectuées.



Le gouvernement tchadien, sous la clairvoyance du Président de la République Mahamat Idriss Déby Itno, accorde une attention particulière au bien-être sanitaire des populations. Dans ce cadre, il s'engage à soutenir le développement de la biotechnologie au Tchad et à renforcer les capacités des laboratoires.



Le Secrétaire d'État à la Santé Publique a exhorté les biotechnologistes à s'organiser davantage et à travailler en collaboration avec tous les acteurs concernés pour relever les défis de la résistance antimicrobienne. Il a également invité les professionnels à fournir des services de qualité et à contribuer au développement durable du pays.



La célébration de la Journée Internationale des Biotechnologistes a été l'occasion de mobiliser tous les acteurs autour de la lutte contre la résistance antimicrobienne. Les efforts conjugués des biotechnologistes, des autorités et de la société civile sont essentiels pour préserver la santé des populations et garantir l'efficacité des traitements antimicrobiens.