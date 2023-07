Journée mondiale du donneur de sang au Tchad : un appel à la solidarité et à la générosité

Dans son discours, Mamadou Thiero, représentant de l'OMS au Tchad, a souligné l'importance de cette journée pour rendre hommage aux donneurs de sang volontaires du pays. Elle vise également à garantir un accès universel à des transfusions sanguines sûres. Le slogan de cette année met en avant le rôle essentiel que chaque personne peut jouer en donnant son sang ou son plasma pour constituer un stock sûr et durable, toujours disponible pour ceux qui en ont besoin.



Pour renforcer les campagnes de sensibilisation sur le don bénévole, des émissions de radio et de télévision dans différentes langues et régions seront animées. Une plus grande implication des autorités nationales, des leaders communautaires et religieux est également nécessaire pour encourager par l'exemple le don de sang volontaire.



Par ailleurs, le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dabsou Guidaoussou, a exprimé sa reconnaissance envers les donneurs de sang qui ont contribué à sauver des vies par leur générosité. Il a invité toutes les Tchadiennes, Tchadiens et les communautés étrangères résidant au Tchad à se joindre à la famille des donneurs bénévoles de sang, en faisant preuve de solidarité et de générosité.