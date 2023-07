L'ALTAM forme les étudiants tchadiens à l'entrepreneuriat avec le modèle marocain

L'Association des Lauréats Tchadiens et Amis du Maroc (ALTAM), en collaboration avec l'Ambassade du Maroc au Tchad, a organisé le jeudi 13 juillet 2023 une table ronde à l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) en faveur des étudiants de la licence professionnelle en entrepreneuriat et technique de conduite des affaires de l'Université de N'Djaména. Cette rencontre, placée sous le thème "Promouvoir l'entrepreneuriat au Tchad, comment s'inspirer du modèle marocain ?", a réuni de nombreux invités, dont Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur du Maroc au Tchad.



Le président de l'ALTAM, Ibrahim Moussa Youssouf, a souligné l'importance de cet événement dans le domaine de l'insertion professionnelle des étudiants. Selon lui, les étudiants ont été formés sur un modèle et des enseignements pratiques qui leur permettront de se positionner dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui offre encore de nombreuses opportunités. Ibrahim Moussa Youssouf précise que la formation théorique ne prend tout son sens que lorsqu'elle est soutenue par des méthodes d'apprentissage actives.



Mme Habiba Sahoulba, enseignante-chercheuse, a exprimé le besoin d'accompagnement et de financement du Maroc dans le secteur de l'entrepreneuriat au Tchad. Elle souligne que tous les pays du monde montrent leurs limites et que, avec l'explosion démographique, tout le monde ne peut pas accéder à la fonction publique.



Dans son discours d'ouverture de l'événement, l'Ambassadeur du Maroc au Tchad, M. Abdellatif Erroja, a souligné que la promotion de l'entrepreneuriat est le pilier de toute économie. Il a mentionné les nombreuses potentialités du Tchad dans ce domaine, qui reste encore largement inexploité dans le pays. Selon lui, le modèle marocain est un exemple réussi, en mettant particulièrement l'accent sur le soutien aux PME et aux start-ups. "Si vous comprenez que 1 FCFA peut générer un autre 1 FCFA, vous devenez entrepreneur", a-t-il déclaré. Il a également encouragé les étudiants à se concentrer sur les stages et les opportunités d'apprentissage, même s'ils ne sont pas rémunérés, afin de se préparer au mieux pour leur future carrière.



L'ALTAM est une association créée en 1975 au Maroc, regroupant plus de 4000 lauréats issus de divers instituts et universités marocaines.