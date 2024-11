L'ENSTP ouvre les portes de son laboratoire d'analyses pour une meilleure qualité des routes au Tchad

L'École Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP) a franchi une nouvelle étape dans son développement en organisant une journée portes ouvertes dédiée à son laboratoire d'analyses. Cet événement, placé sous le haut patronage du ministre de l'Enseignement Supérieur, Dr Tom Erdimi, et du ministre des Infrastructures, Aziz Mahamat Saleh, a permis de mettre en lumière les capacités de cette plateforme technologique au service de la qualité des infrastructures routières au Tchad.





Un laboratoire au service du développement



Mis en place en 2017 grâce aux efforts de l'État, le laboratoire de l'ENSTP est équipé d'instruments de pointe permettant de réaliser une large gamme d'analyses sur les matériaux de construction. Cette infrastructure a pour vocation de soutenir les activités académiques de l'école, mais aussi de répondre aux besoins du secteur des travaux publics.





Une réponse aux enjeux de la qualité



Lors de sa visite à l'ENSTP en février dernier, le ministre des Infrastructures avait souligné l'importance de renforcer les capacités locales en matière de contrôle qualité des matériaux de construction. La journée portes ouvertes est une réponse concrète à cette recommandation. En effet, en permettant aux entreprises de BTP et aux bureaux de contrôle d'effectuer leurs analyses sur place, le laboratoire de l'ENSTP contribue à :



Réduire les délais d'exécution des projets: Les résultats des analyses sont obtenus plus rapidement, ce qui accélère les processus de décision.

Les résultats des analyses sont obtenus plus rapidement, ce qui accélère les processus de décision. Améliorer la qualité des infrastructures: En garantissant la conformité des matériaux aux normes en vigueur, le laboratoire contribue à renforcer la durabilité des ouvrages.

En garantissant la conformité des matériaux aux normes en vigueur, le laboratoire contribue à renforcer la durabilité des ouvrages. Réduire les coûts: En évitant les envois d'échantillons à l'étranger, les entreprises réalisent des économies substantielles.

Un partenariat fructueux entre l'enseignement supérieur et le secteur privé



Cette journée portes ouvertes témoigne de la volonté des autorités tchadiennes de développer un partenariat étroit entre le monde académique et le secteur privé. En mettant à disposition ses équipements et son expertise, l'ENSTP contribue à renforcer le tissu industriel du pays et à favoriser l'émergence d'une nouvelle génération d'ingénieurs qualifiés.





Les perspectives d'avenir



Les responsables de l'ENSTP ont exprimé leur ambition de faire de leur laboratoire un centre d'excellence régional en matière d'analyses des matériaux de construction. À terme, ils envisagent de développer de nouvelles prestations, telles que la formation continue des professionnels du BTP et la réalisation d'études de recherche.