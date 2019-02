L'armée tchadienne donne le bilan définitif du ratissage contre les rebelles

​Le porte-parole de l’armée tchadienne, le colonel Azem Bermendoa Agouna a déclaré lors d'une communication ce samedi 9 février que "plus de 250 terroristes ont été capturés dont 4 principaux chefs". Ce bilan exhaustif fait suite aux raids successifs menés conjointement par l'aviation militaire tchadienne et française "contre la colonne terroriste qui avait tenté de faire incursion en territoire tchadien", précise l'état-major des armées.



Il affirme que lors de l'opération de ratissage, plus d'une quarantaine de véhicules détruits ont été comptabilisés, tandis que 18 véhicules en bon état ont été récupérés dont 16 équipés d'armes.



Selon le porte-parole de l'armée, des centaines d'armes individuelles et des quantités importantes de munitions ont été saisies.



L'armée affirme avoir saisie des documents compromettants et explique que le ratissage continue pour "cueillir les terroristes égarés."



Aucune perte en vie humaine et en matériel n'a été enregistré du côté des forces de défense et de sécurité.