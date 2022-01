La coalition Fils du Tchad exhorte les citoyens à la solidarité face aux menaces

Le président de la coalition Fils du Tchad, Fayçal Hissein Hassan Abakar, appelle les tchadiens à la solidarité face aux menaces qui pèsent sur la société. Il s'est exprimé ce 1er janvier 2022 pour faire un bilan et présenter son plan d'action annuel.



Durant l'année 2021, la coalition Fils du Tchad a amélioré la condition socio-économique de la population tchadienne et a contribué à la préservation des acquis de la République, explique Fayçal Hissein Hassan Abakar.



Fayçal souligne que d'une manière globale, les actions de la coalition ont desservi directement et indirectement plus de 100.000 concitoyens tchadiens. Elles ont contribué à l'éveil, la conscientisation de la population, la préservation des acquis républicains et le développement du Tchad.



Fayçal ajoute que son institution s'est résolument engagée à poursuivre sa mission entamée dans la continuité du plan d'action 2022 par ses principaux axes d'appui au processus de la transition, la participation au dialogue national inclusif, l'appui au référendum et aux élections prochaines, la sensibilisation sur les valeurs républicaines, la formation et le développement des compétences des jeunes et femmes, la promotion et l'application du bilinguisme et le développement rural.