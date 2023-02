La maltraitance des enfants au Tchad : une préoccupation majeure pour l'ARED

KELO - L'Association pour la réinsertion des enfants et la défense des droits de l'homme (ARED) a tenu ce 11 février une rencontre de concertation et de plaidoyer avec les autorités administratives judiciaires et le personnel de la chaîne de protection sur l'application de la loi 0012 portant lutte contre la traite des personnes en République du Tchad. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien de l'Ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad.



Au total, 40 participants étaient présents à cet atelier. Le maire de la ville de Kelo, Bssingar Bazo, a souhaité la bienvenue aux participants et a exhorté les participants à travailler ensemble pour lutter contre cette pratique néfaste.



Le coordonnateur général d'ARED, Madjiyerangar Alkoa, a souligné que le Tchad a des textes qui interdisent la maltraitance des enfants, mais que leur application pose un problème. Il a appelé les justiciers, les chefs traditionnels, les leaders religieux, la société civile et les autorités départementales à s'impliquer pour mettre fin à la maltraitance des enfants en Tandjile Ouest en particulier et dans le pays en général.



La cérémonie s'est terminée avec une photo de groupe.