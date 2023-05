Le Barreau du Tchad appelle à des mesures préventives pour faire face aux défis socio-économiques et sécuritaires

Le Bâtonnier président du conseil de l'ordre, Me Djerandi Laguerre Dionro, a souligné que les instruments internationaux ratifiés par le Tchad, ainsi que les textes nationaux, reconnaissent les droits de l'homme pour tous, découlant de la dignité inhérente à la personne humaine, et imposent des obligations aux États. Le gouvernement est donc tenu de créer les conditions permettant à tous de jouir de leurs droits, sans discrimination.



Cependant, la dégradation constante des conditions socio-économiques, allant de la rareté du carburant au manque d'eau et d'électricité, aux coûts de la vie et des transports galopants, met en péril la vie des populations et suscite des interrogations sur la capacité réelle du gouvernement de transition à répondre aux défis et besoins de la population. Le Barreau interpelle donc les autorités de transition sur leur obligation de bonne gouvernance, qui consiste à bien diriger les affaires publiques en respectant les principes de responsabilité, d'obligation de rendre compte de ses actes, de participation, de capacité à répondre aux populations et de bonnes dispositions et modalités de décision, de planification, de gestion et de contrôle.



Le Barreau demande également au gouvernement de prendre des mesures préventives pour faire face aux éventuelles inondations, maladies et pénuries alimentaires qui peuvent survenir avec la saison des pluies qui approche. De plus, le gouvernement doit être proactif en matière de sécurité, en gérant les conflits de manière impartiale et en évitant toute implication des autorités politiques, administratives, militaires et traditionnelles dans l'exacerbation des conflits, les discriminations de toutes sortes et les violences exercées par les forces de défense et de sécurité.



Le Barreau est particulièrement indigné par la situation sécuritaire dans les Monts de Lam, la zone de Goré et ses environs, le long de la frontière tchado-centrafricaine, ainsi que dans d'autres localités du Tchad, qui ont entraîné de nombreuses pertes en vies humaines. Des fusillades en plein cœur de la capitale, telles que celles récemment survenues dans le 6ème arrondissement au quartier Moursal et dans le 8ème arrondissement, ont également causé des pertes en vies humaines. Le Barreau rappelle que la sacralisation de la vie humaine doit être une priorité absolue, et interpelle le gouvernement sur sa responsabilité de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens.



Enfin, le Barreau appelle le gouvernement à nommer des administrateurs formés pour les postes de gouverneurs, afin de garantir une meilleure gouvernance locale et une meilleure gestion des conflits.