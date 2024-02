Le CEDPE condamne cette violence qui éloigne le Tchad d'une véritable démocratie

Éviter que les moyens de l'État ne doivent pas être utilisés pour des violences aussi disproportionnées ;

Prendre leurs responsabilités afin que la lumière soit faite sur ces événements malheureux ;

Rétablir immédiatement l'internet, car la coupure engendre une psychose parmi la population.

Le CEDPE a été stupéfait par les violences qui ont eu lieu à N'Djamena les mardi et mercredi, entraînant la mort d'hommes. Ainsi, le CEDPE a constaté avec regret que la violence continue encore à être utilisée comme un moyen de résolution des conflits politiques. Le CEDPE exprime sa tristesse face à la perte de vies humaines et présente ses condoléances aux familles des défunts de la patrie, et surtout à celles du leader du PSF, M. Yaya Dillo.Le CEDPE souligne l'importance cruciale de la vie humaine, condamne fermement cette situation qui éloigne encore plus le Tchad de l’instauration d'une véritable démocratie et appelle au respect des valeurs démocratiques.Le CEDPE exhorte les autorités à :