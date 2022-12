Le Parlement européen adopte une résolution sur le Tchad

Le Parlement européen a adopté ce 15 décembre une résolution sur le Tchad. Il condamne la « restriction du droit fondamental de manifester et le recours à la violence contre les manifestants pro-démocratie et la société civile au Tchad lors des manifestations d'octobre 2022 ».



Dans leur résolution, les députés demandent que tous les manifestants détenus par le gouvernement tchadien soient libérés et bénéficient d'une protection juridique. Ils condamnent les poursuites dans le cadre de procès de masse, qui ont échoué à respecter les normes internationales en matière de transparence et de justice.



Selon les députés, « le régime tchadien n'a pas respecté son engagement en faveur d'une transition démocratique, provoquant une crise prolongée dans le pays ». Ils soulignent la nécessité d'organiser de nouvelles élections présidentielles transparentes, inclusives et crédibles dans les meilleurs délais, afin de faciliter une transition politique garantissant le respect des droits humains et des libertés fondamentales.



Enfin, la résolution demande une enquête indépendante et impartiale de l'ONU et de l'Union africaine sur les violences rapportées, y compris le retour de cas de torture dans les prisons tchadiennes. Les députés souhaitent que les responsables des violences et des assassinats d'individus et de la société civile soient poursuivis et tenus responsables, et demandent instamment à l'UE et aux États membres de faire directement part de ces préoccupations aux autorités tchadiennes.



La résolution a été adoptée à main levée.