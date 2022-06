Le Sénégal abritera le forum mondial des étudiants tchadiens à l’étranger

Le forum mondial des étudiants tchadiens à l'étranger se tiendra du 15 au 17 juillet 2022 à Dakar au Sénégal. Au cours d'un point de presse tenu ce 20 juin 2022 dans les locaux de Wenak Labs, le président du comité local d’organisation du forum Youssouf Tagoï, a annoncé la tenue de l’évènement.



C'est une initiative de l’Association des stagiaires, étudiants et élèves tchadiens au sénégal (ASEET/S), en collaboration avec la confédération des associations estudiantines tchadiennes dans le monde (CAETM). Le forum est placé sous le haut patronage du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreunariat.



Selon le président du comité local du forum, Youssouf Tagoï, ce forum (FORUMET) se veut dans un premier temps un cadre professionnel de rencontre entre personnalités et jeunesse tchadienne de tous les continents. Dans un second temps, ce dialogue se présente comme une plateforme constituant une opportunité unique de partage d'idées, d'expériences et d'échanges afin de contribuer à la construction réelle du pays par des solutions tchadiennes aux problèmes tchadiens.



Les domaines de réflexion retenus pour la 4ème édition de ce forum sont entre autres : la sécurité nationale, l'éducation et la formation des jeunes formation des jeunes, la santé et la nutrition, l'accès à l'eau potable et à l'energie abondante, les questions de l'emploi de la jeunesse et la bonne gestion des ressources minières et énergétiques du Tchad.



D'autres activités de rassemblement seront réalisées au cours de ce forum pour favoriser justement l'intégration et l'union des cœurs et des esprits entre filles et fils du Tchad.



Par ailleurs, ce forum sera ouvert à toutes les personnes désirant y prendre part. Il verra la participation des étudiants, stagiaires et professionnels mais aussi des personnalités tchadiennes et africaines.