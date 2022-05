Le Tchad a validé son document stratégique de mise en œuvre de la ZLECAF

Dans l’idée de créer un marché unique africain, 54 pays africains sont signataires dont 44 ont ratifié l’accord de mise en œuvre de la Zone de libre échange continentale africaine (ZLZCAF). Parmi ces pays figure le Tchad. C’est ainsi que la Communauté économique africaine (CEA), en collaboration avec le ministère du Commerce, a organisé un atelier de validation du document de stratégie de mise en œuvre de la ZLECAF et de renforcement des capacités des acteurs locaux sur les thèmes liés à la ZLECAF.



Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Ali Djada Kampard, a lancé officiellement l'atelier le 10 mai 2022.



Un document que le représentant du système des Nations Unies, Adama Ekberg Coulibaly, approuve. Selon lui, le Tchad sera bénéficiaire. La validation de la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAF permettra au Tchad d’identifier les opportunités uniques d’accélération commerciale et d’intégration, d’industrialisation et de diversification de son économie.



Au cours des assises, plusieurs acteurs ont été formés sur diverses thématiques : les règles d’origine de la ZLECAF, le traitement douanier, la complexité des chaînes de valeur, la certification, la vérification et le cumul.



Des recommandations ont été adressées par les participants au gouvernement, aux partenaires techniques et financiers et à la ZLECAF.