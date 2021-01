TCHAD Le Tchad condamne l'enrôlement de ses ressortissants par les parties en conflit en RCA

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 14 Janvier 2021



La capitale centrafricaine a été visée mercredi matin par une tentative d'attaque menée par des rebelles.





"Des sources dignes de foi indiquent que des ressortissants d'origine tchadienne ont été recrutés à Bangui pour combattre comme mercenaires au sein des milices", souligne Cherif Mahamat Zene, ministre de la Communication. "Le Tchad ne peut admettre que des ressortissants d'origine tchadienne soient impunément recrutés et utilisés dans le conflit, et ensuite exposés devant la presse comme moyens de preuve dans le seul but de faire porter la responsabilité de leur utilisation à leur pays d'origine".

Le gouvernent met en garde les tchadiens vivant en RCA "contre toutes activités illicites ou comportement répréhensible, susceptibles de mettre en danger leur vie et leurs biens, ainsi que les relations entre les deux pays". Il rappelle sa position de principe sur la crise centrafricaine qui est celle d'une sortie de crise pacifique.



Le Tchad appelle les acteurs à s'impliquer pour une solution pacifique



Le 26 décembre 2020, le chef de l'État Idriss Deby a condamné toutes les formes de violences et de déstabilisation, ainsi que les ingérences extérieurs visant à remettre en cause le processus électoral, tout en réaffirmant son attachement au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RCA.



