Le Tchad crée l'Agence de l'énergie et ouvre la vente d'électricité par le privé

L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité le 21 décembre en séance plénière la loi relative au secteur de l'énergie électrique. La loi réforme le secteur de l'électricité en tenant compte de la production, de la distribution, du transport et de la vente. Elle crée l'Agence de l'énergie électrique.



"Dans cette nouvelle loi, nous avons apporté des nouveautés dans la régulation, c'est-à-dire qu'il y a une agence de régulation qui va s'occuper maintenant de la péréquation et de réguler le prix de l'énergie pour que le tchadien le plus bas puisse avoir le coût d'énergie à moindre coût", a déclaré le ministre du Pétrole et de l'Energie, Boukar Michel.



La loi permet aux personnes morales et physiques indépendantes de produire et de vendre de l'électricité. "Là où il y a la SNE, l'indépendant signe un contrat PPA, c'est-à-dire un contrat d'achat d'énergie avec la SNE et sous contrôle de l'agence de régulation. Là où il n'y a pas la SNE, il peut maintenant construire son réseau et vendre. On a séparé presque la production et la distribution", a précisé le ministre du Pétrole et de l'Energie, Boukar Michel.



Le taux de production électrique national est de 8,4%, selon les données de la Banque mondiale. Le gouvernement envisage de porter ce taux à 50% d'ici 2020.