TCHAD Le Tchad et l'Arabie saoudite unis contre les dangers de l'extrémisme

29 Janvier 2020





Le ministre saoudien des Affaires islamiques et de la Prédication, Cheikh Dr Abdellatif Ben Abdelaziz Al Cheikh, a rencontré mercredi dernier à Riyad, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI) de la République du Tchad, Cheikh Mahamat Khatir Issa.



La rencontre a permis de mettre en exergue les relations solides entre les deux pays fondées sur la fraternité islamique et les efforts communs déployés en vue de la diffusion des valeurs modérées et du juste milieu, tout en étant attachés aux versets du Coran prônant la paix et le bannissement de toute forme d’extrémisme et de violence.



Elle a eu lieu en présence de Cheikh Saleh Mahamat Ramadan, deuxième vice-président du CSAI.



Le ministre saoudien des Affaires islamiques a salué les relations étroites entre le Royaume d'Arabie saoudite et la République du Tchad fondées sur la fraternité islamique et un destin commun. Il a salué les efforts du Tchad pour diffuser la modération et adhérer à ce qui est dit dans le Saint Coran et la Sunna du prophète, tout en rejetant toutes les causes de violence et d'extrémisme.



Il a également dénoncé les attaques lancées par des groupes extrémistes qui violent les enseignements de l'islam et qui tentent d'offenser les musulmans et leur identité.

Pour sa part, le président du CSAI a déclaré qu'il est très important de prendre soin de la foi et de la compréhension correcte de la religion, et de s'éloigner des idées prônées par les groupes extrémistes pour préserver les sociétés afin qu'elles vivent dans la paix, la sécurité et la paix.



Cheikh Mahamat Khatir Issa a souligné l'aspiration de son pays à renforcer la coopération bilatérale entre le ministère saoudien et le CSAI pour diffuser les valeurs et la tolérance de l'islam, et affronter toutes les formes d'extrémisme et de terrorisme qui menacent les sociétés islamiques, indiquant que l'Arabie saoudite a un bon impact dans tous les pays du monde islamique et au Tchad en particulier.



Il a souligné que l'Arabie saoudite est une référence islamique pour tous les musulmans et a rappelé son rôle dans la promotion de la sécurité, de la paix et de la stabilité.



Le grand mufti de la République du Tchad a appelé tous les musulmans à unir leur parole pour éduquer leurs peuples aux dangers de l'extrémisme et du terrorisme, et à les confronter de toutes leurs forces. Il a imploré Dieu de perpétuer la sécurité et la stabilité du Royaume sous la direction avisée du dépositaire des deux Saintes Mosquées et de Son Altesse le Prince héritier, de les récompenser pour leur service à l'islam et aux musulmans dans divers pays du monde.





