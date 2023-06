TCHAD Le Tchad et la BAD signent un accord de don de 650 000 dollars pour étendre les services numériques

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 11 Juin 2023



La Facilité pour l'inclusion financière numérique en Afrique, gérée par l'Afdb, fournit une subvention de 650 000 dollars pour aider à étendre les services numériques aux femmes et aux jeunes entrepreneurs au Tchad.

a Facilité pour l'inclusion financière numérique en Afrique (ADFI) de la Banque africaine de développement a signé un accord de don de 650 000 dollars avec le gouvernement du Tchad pour fournir des services financiers et non financiers numériques innovants aux femmes et aux jeunes.



Le financement permettra de faire avancer le projet d'appui au développement de la microfinance pour l'entreprenariat des femmes et des jeunes, qui vise à renforcer l'autonomisation économique des femmes et l'entreprenariat des jeunes dans les zones rurales du Tchad. Le projet comporte trois volets : améliorer l'offre de services de microfinance et développer la finance numérique ; stimuler la demande de services financiers ; et renforcer l'écosystème entrepreneurial dans les zones rurales du Tchad.



Le soutien financier de l'Africa Digital Financial Inclusion facility (ADFI), qui fournit également une assistance technique, ainsi qu'une supervision du Human Capital Skills and Youth Development Department et de l'initiative Affirmative Finance Action for Women in Africa (AFAWA), vise à soutenir l'augmentation de l'inclusion financière et des opportunités de création d'emplois, non seulement en renforçant la capacité des institutions de microfinance à développer de nouveaux services financiers numériques pour les femmes et les jeunes exclus, mais aussi à travers la première étude FinScope pour évaluer l'offre et la demande de services financiers au Tchad. Le cofinancement d'environ 12,8 millions de dollars provient du Fonds de la Facilité de transition de la Banque africaine de développement, l'initiative Affirmative Finance Action for Women in Africa de la Banque contribuant à hauteur de 673 500.



Ali Lamine Zeine, directeur national de la Banque africaine de développement pour le Tchad, a déclaré : "À la Banque africaine de développement, nous reconnaissons que nous avons un rôle majeur à jouer dans le soutien aux technologies innovantes qui peuvent accroître l'accès et l'utilisation des solutions financières numériques et stimuler l'esprit d'entreprise, en particulier parmi les groupes exclus et mal desservis." Il a ajouté : "Cette initiative contribue à la réalisation de nos priorités stratégiques High 5 en cherchant à construire un secteur de la microfinance robuste et durable au Tchad, avec le potentiel de sauter les barrières aux solutions financières numériques inclusives, accélérant la résilience économique, réduisant la pauvreté et stimulant la croissance."



Au Tchad, les services bancaires sont largement inaccessibles en dehors des zones urbaines ; seuls 7% des Tchadiens ont accès aux services financiers et ont donc recours au système informel ou aux usuriers. Malgré la mise en œuvre de la Stratégie nationale d'inclusion financière du gouvernement tchadien (2019-2024), la plupart des 115 institutions de microfinance enregistrées dans le pays continuent d'éprouver d'énormes difficultés à répondre aux besoins des groupes marginalisés, en particulier des petites entreprises, en raison d'un manque d'infrastructures, de capacités et de solutions technologiques fiables.



La Banque africaine de développement, en collaboration avec ses partenaires, a lancé la Facilité pour l'inclusion financière numérique en Afrique afin de réaliser des investissements catalytiques à l'appui d'idées novatrices et d'utiliser des financements mixtes pour promouvoir un impact à grande échelle. En travaillant en partenariat avec les pays membres régionaux et les bureaux de la Banque pour intégrer les solutions financières numériques dans leurs opérations, l'ADFI cherche à soutenir les initiatives ayant le potentiel d'apporter une contribution significative au renforcement de la résilience, à l'atténuation des risques et au renforcement de l'autonomisation économique.



"Veiller à ce que les groupes vulnérables aient un accès adéquat aux services financiers et non financiers est essentiel pour combler le fossé entre les sexes et créer des opportunités économiques pour les groupes financièrement exclus, en particulier pour les femmes et les jeunes qui portent le poids de ces disparités", a déclaré Sheila Okiro, coordonnatrice de l'ADFI.





Dans la même rubrique : < > Tchad : au PDI, le salut réside dans la fédération Tchad : Les "Jeunes volontaires pour l'humanisme" encouragent l'engagement citoyen Tchad : mission ministérielle après la mort par noyade d’une centaine de bœufs au Lac Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)