Le Tchad examine des normes pour lutter contre la pollution dans le bassin du Niger

L​e ministère de l'Hydraulique urbaine et rurale et l'Autorité du Bassin du Niger (ABN) ont lancé vendredi un atelier national sur les normes de rejet des eaux usées dans le Bassin du Niger.



L'atelier vise à introduire des approches systématiques et intégrées de la compétitivité industrielle et de la responsabilité environnementale et sociale pour réduire les rejets d'eaux usées et les charges de pollution dans le fleuve Niger.



"L'ABN est l'une de nos organisations de bassin très active dans le processus de développement durable de nos pays. Elle compte neuf États membres que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Nigeria, le Niger et le Tchad", explique le directeur général technique des ressources en eau, Ahmat Djamaladine Mahamat.