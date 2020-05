Le Tchad fait son choix entre exploitation des richesses et patrimoine mondial de l'UNESCO

Le Tchad n'est pas prêt d'accepter l'inscription du Lac Tchad et du grand Zakouma au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, si cela peut entraîner la non exploitation des richesses de son sous-sol, a fait savoir mercredi le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Brahim Mahamat Djamaladine.



Le ministre s'est entretenu hier avec le secrétaire général de la Commission nationale tchadienne pour l'UNESCO, Abdelkarim Adoum Bahar, et le Coordinateur régional du Projet Biosphère et Patrimoines du Lac Tchad (BIOPALT), responsable du bureau régional multisectoriel de l'UNESCO pour l'Afrique Centrale à N'Djamena, Assan Gomsé.



"Le Tchad opte pour un lancement de la composante Tchad du Projet FEM/UNDP/UNESCO d'exploitation des ressources en eau de l'aquifère des Grés de Nubie", explique le ministère de l'Environnement.



Les deux responsables ont été "chargés de transmettre la position du Tchad, pour une réponse des plus hautes instances de leur institution par un échange épistolaire."