TCHAD Le Tchad inaugure une usine de fabrication de farine

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 3 Mai 2019 modifié le 3 Mai 2019 - 13:27





Une usine de fabrication de farine de maïs a été inaugurée ce vendredi matin par le chef de l'Etat Idriss Déby, en présence de la Première Dame Hinda Déby. Le complexe industriel, réalisé par l'entreprise chinoise CPL Investissements, est doté de plusieurs unités de production dont l'une à énergie solaire.



Plusieurs personnalités ont pris part à l'inauguration, notamment le ministre des Mines, du Développement industriel, commercial et de la Promotion du secteur privé, le président de l'Assemblée nationale, l'Ambassadeur de Chine au Tchad, le PDG de la société CPL Transformations, le délégué général du gouvernement près de la ville de N'Djamena et le maire de la ville.



Une capacité de plus de 60.000 tonnes annuellement



L'usine est d'une capacité annuelle de 18.000 tonnes pour la chaine solaire et 43.200 tonnes pour la chaine électrique. Elle assurera une production mensuelle de 3.600 tonnes de farine. Les travaux ont duré 18 mois et ont nécessité un investissement de 3 milliards de Francs CFA, a précisé Ahmat Bachir, ministre des Mines, du Développement industriel, commercial et de la Promotion du secteur privé.



Le PDG de l'entreprise chinoise CPL Transformations, Li Jang Joung, PDG, a déclaré que son groupe s'implante au Tchad juste après la Tanzanie. L'usine va créer 80 emplois directs destinés aux jeunes tchadiens. Dans un discours traduit en français, le directeur de l'entreprise chinoise s'est félicité de l'amitié sino-tchadienne. Il a promis de faire plus dans la transformation des grains.



"Au cours de l’année écoulée, CPL a installé une chaîne de production de 120 tonnes de mais par jour, une chaine de production de 60 tonnes farine de mais aigre par jour et une unité d’échantillon solaire de 8 tonnes. Avec la technologie des production et de transformation personnalisée pour la population tchadienne, dotée d’un système d’automatisation, la production a été initialement établie à 188 tonnes par jour. A l’heure actuelle, la ligne de production de 120 tonnes a été mise en service et la farine de maïs de la marque Yes a été mise sur le marché avec succès", a souligné le PDG de la CPL.



Une farine de "haute qualité"



D'après Li Jang Joung, "la farine de mais de la marque YES est positionnée à haute qualité et à un prix bas. L'objectif est de permettre à chaque tchadien de consommer de la farine de mais propre et sans grains de sables". Il a également annoncé l'installation prochaine de l'unité de production de 60 tonnes de farine de mais aigre et sa commercialisation dans un court délai.



L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad a exprimé ses chaleureuses félicitations à l'entreprise CPL, réputée "comme l'une des meilleures entreprises privées chinoise dans le domaine de la transformation et la production des céréales". Il a expliqué que la CPL "dispose des équipements les mieux avancés de la Chine. Cette usine de transformation représente un grand investissement étranger destiné à la transformation de céréales au Tchad. En plus, CPL a tracé un plan d'investissements à long terme. La nourriture constitue la première nécessité du peuple. Le mais est l'un des principaux aliments de base du peuple tchadien. En satisfaisant la demande du peuple tchadien avec des produits de qualité, la CPL contribuera à la promotion des chaines de valeur agricoles, à l'amélioration du bien être du peuple et à la diversification de l'économie tchadienne."



Une convention d'établissement a été signé le 15 mai 2018 accordant les avantages fiscaux, douaniers et des droits fondamentaux à la société CPL pour une période de 5 ans. D'après le ministre en charge du commerce, Ahmat Bachir, "dans le souci de ne pas créer un dysfonctionnement du marché nationale de mais, la société se doit d'organiser les potentiels producteurs et fournisseurs en coopérative. Mon département se doit de les accompagner."





La farine devrait être disponible au consommateur tchadien pour le mois de Ramadan, selon des techniciens de l'entreprise. Le prix officiel de vente n'a pas encore été annoncé.





