Le Tchad joue un rôle crucial dans le processus de paix au Soudan

Lors de la réunion, le président al-Sissi a exprimé sa gratitude aux participants pour leurs efforts en faveur de la paix au Soudan. Il a exhorté les parties soudanaises à s'unir et à présenter un front uni pour mettre fin aux hostilités. Il a également salué le rôle joué par les pays voisins, en particulier le Tchad, dans la facilitation du processus de paix.



Le Tchad partage une longue frontière avec le Soudan et a joué un rôle actif dans les efforts de médiation entre les parties en conflit. Le pays a également fourni un refuge à des milliers de réfugiés soudanais fuyant la violence.



La participation du Tchad à la conférence de paix du Caire est un signe fort de son engagement à la recherche d'une solution pacifique au conflit au Soudan. Le pays continuera à jouer un rôle de premier plan dans les efforts de paix dans les mois et les années à venir.



La participation du Tchad à la conférence de paix du Caire est une étape positive vers la résolution du conflit au Soudan. Le pays a un rôle crucial à jouer pour aider les parties soudanaises à parvenir à un accord de paix durable.