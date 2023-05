Le Tchad lance un projet d'amélioration de l'éducation de base appuyé par la Banque Mondiale

Afin de remédier à ces problèmes, le gouvernement tchadien a décidé de lancer officiellement le Projet d'amélioration des résultats d'apprentissage de l'éducation de base (PARAEB) le 10 mai 2023, avec le soutien financier de la Banque mondiale à hauteur de 150 millions de dollars américains. Ce projet est prévu pour une durée de cinq ans et vise à améliorer l'accès à l'enseignement primaire, la qualité de l'enseignement de la littéracie et renforcer les principaux systèmes de gestion.



Lors de la cérémonie de lancement, la représentante du représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, Monique Ndom Didiba, a souligné que cette allocation sous forme de don vise à apporter un appui au gouvernement tchadien afin de contribuer efficacement à l'amélioration de l'éducation de base. Le PARAEB permettra d'inscrire environ 2,8 millions d'élèves dans les écoles primaires publiques et communautaires, tout en renforçant les capacités de 31 000 enseignants, directeurs d'école et membres du personnel d'accompagnement pédagogique.



La secrétaire d'État à la Prospective économique et des Partenariats internationaux, Madeleine Alingué, a affirmé que ce projet est en conformité avec l'esprit du Plan National de Développement du Tchad (2017-2021). Selon elle, le PARAEB contribuera à accroître l'équité d'accès à l'enseignement primaire et à améliorer la qualité de l'enseignement de la littéracie et du calcul.



En procédant au lancement officiel du PARAEB, la secrétaire d'État à l'Éducation nationale et à la Promotion civique, Mme Gueldjé Liliane, a exprimé sa satisfaction quant à l'accélération de l'exécution des activités, conformément aux prévisions contenues dans le plan de travail et du budget annuel adopté par le comité de pilotage en février dernier et approuvé par la Banque mondiale.