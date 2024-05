Le Tchad prend part à la réunion du groupe de contact de la coalition pour le Sahel

Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Mahamat Saleh Annadif, a saisi cette occasion pour faire un point sur la fin imminente de la transition au Tchad. Cette transition a été mise en place suite au décès tragique du président Idriss Deby Itno.



Le Tchad est pleinement conscient des enjeux sécuritaires dans la région du Sahel et il est engagé dans les efforts visant à y faire face. La situation précaire dans le Sahel nécessite une coopération renforcée entre les pays de la région et leurs partenaires internationaux.



La participation du Tchad à cette réunion témoigne de son engagement continu envers la stabilité et le développement de la région du Sahel. Le pays reconnait l'importance d'une approche coordonnée impliquant tous les acteurs concernés afin de relever efficacement ces défis complexes.



Cette réunion du groupe de contact de la Coalition pour le Sahel a permis d'examiner attentivement les défis sécuritaires et humanitaires auxquels fait face le Sahel. Le Tchad reste déterminé à jouer un rôle actif dans ces efforts collectifs visant à promouvoir une paix durable dans cette partie cruciale du continent.