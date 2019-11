Le Tchad prend ses dispositions pour faire face aux baisses des revenus pétroliers

L'assemblée nationale a adopté vendredi la loi sur le mécanisme de lissage des prix et de la production pétrolière. 138 députés ont voté en faveur du texte.



La plénière a eu lieu en présence du ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin -qui a défendu le texte- et de la ministre secrétaire générale du gouvernement, chargé des relations avec l'Assemblée nationale, Mariam Mahamat Nour.



Répondant à des inquiétudes et doutes de certains députés, le ministre Tahir Hamid Nguilin a relevé que "le présent mécanisme permettra de faire face aux baisses importantes des cours et de la production de manière assez substantielle parce que sur la base du comportement historique du prix du pétrole et de notre production pétrolière, la probabilité de survenance d'un tel évènement est couverte au moins dans 40% des cas de chute des cours et de la production."



"Le Forum national inclusif, après avoir fait le point sur le fonctionnement du collège (de contrôle et de surveillance des revenus pétroliers, Ndlr), a décidé qu'il doit être supprimé. Il a recommandé que la loi portant sur la gestion des revenus pétroliers soit révisée. Actuellement, c'est l'une des résolutions du forum qui n'ont pas encore été réalisées. Le ministère des Finances est déjà entrain de travailler sur la relecture", a souligné la ministre secrétaire générale du gouvernement, chargé des relations avec l'Assemblée nationale, Mariam Mahamat Nour.