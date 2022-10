Le Tchad privé d'allègement de dette à cause de la flambée des prix du pétrole (créanciers)

Avec l'Éthiopie et la Zambie, le Tchad était l'un des trois premiers pays à demander une restructuration de sa dette dans le cadre d'une initiative du G20, mais les progrès ont été lents.



Bien que le Tchad bénéficie actuellement des prix élevés du pétrole, les économistes et les experts affirment que les créanciers du gouvernement et du secteur privé doivent être prêts à agir au cas où les conditions du service de la dette deviendraient plus difficiles pour le pays, rapporte Reuters.



En 2024, le Tchad pourrait être confronté à un niveau élevé de paiements du service de la dette.