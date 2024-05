Le Tchad renforce ses capacités en leadership pour la santé mondiale grâce au Programme de l'Université de Global Health Equity

Le projet de recherche de Nassir Idriss Adam portait sur la thématique suivante : "Gestion communautaire du paludisme pour la réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans au Tchad". Ce projet vise à identifier et à mettre en œuvre des stratégies efficaces pour réduire la mortalité infantile due au paludisme dans les communautés tchadiennes.



L'UGHE est une université pionnière de science de la santé située au Rwanda qui forme la prochaine génération de leaders mondiaux dans le domaine de la prestation de services de santé. L'université a pour mission de changer radicalement la façon dont les soins de santé sont dispensés dans le monde, en formant des professionnels de santé qui s'efforcent de fournir des services de santé plus équitables et de qualité pour tous.



Le programme de formation "Leadership pour la Prestation de Soins de Santé au niveau Mondiale" s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche plus large intitulé "Comprendre et renforcer la résilience de la prestation des soins de santé afin de réduire le nombre de mortalité des enfants de moins de 5 ans pendant et après des situations de crise sanitaire telles que la Covid-19". Ce projet, financé par l'Union Européenne, est mené conjointement par l'UGHE, le Ministère de la Santé du Tchad et le Ministère de la Santé de la Guinée Conakry.



La participation de Nassir Idriss Adam à ce programme de formation est une étape importante dans le renforcement des capacités du Tchad en matière de leadership pour la santé mondiale. Les connaissances et les compétences acquises par Nassir Idriss Adam lui permettront de contribuer de manière significative à l'amélioration de la santé des populations tchadiennes.