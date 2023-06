Le Tchad s'attaque aux embouteillages et à la sécurité routière

Un comité interministériel pour une approche globale



La ministre a informé les conseillers nationaux de la création d'un comité interministériel qui rassemble plusieurs ministères, dont celui de la Sécurité publique, des Infrastructures et du Désenclavement, ainsi que des représentants locaux. Ce comité a entrepris un diagnostic approfondi de la situation et a formulé des solutions à court, moyen et long termes pour améliorer la fluidité de la circulation dans la capitale.



Mesures prises pour améliorer la sécurité routière



Le ministère des Transports terrestres et de la Sécurité routière a réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre des mesures visant à améliorer la sécurité routière. Parmi les réalisations notables, on peut citer :



Établissement des modalités d'application du Code de la Route : Un décret a été signé pour établir les modalités d'application de la Loi N°027/PR/2017 portant Code de la Route du Tchad. Cela vise à renforcer la législation routière et à promouvoir une conduite responsable.



Mise en place de bases de données : Des bases de données sur les accidents de la voie publique ont été établies au niveau des différents services compétents. Ces bases de données sont opérationnelles et permettent une collecte et une analyse efficaces des informations relatives aux accidents, ce qui facilite l'élaboration de mesures de prévention ciblées.



Normalisation du système de transport : Un comité spécial a été créé pour normaliser le système de transport. Cette initiative vise à garantir des normes de sécurité élevées pour tous les modes de transport, y compris les transports en commun et les services de transport privés.



Plan d'action d'urgence en matière de sécurité routière : Un plan d'action d'urgence a été élaboré pour renforcer la sécurité routière à court terme. Ce plan met l'accent sur des mesures telles que l'amélioration de la signalisation routière, le renforcement des contrôles de vitesse et la sensibilisation du public.



Réglementation du transport inter-urbain des personnes : Plusieurs textes réglementaires ont été rédigés, notamment un arrêté réglementant le transport inter-urbain des personnes. Ces réglementations visent à garantir la sécurité des passagers lors de leurs déplacements.



Renforcement des forces de sécurité routière : La Brigade Active de la Sécurité Routière a été mise en place pour renforcer les mesures de surveillance et de contrôle sur les routes. Ces forces de sécurité sont chargées d'assurer le respect des règles de circulation et de réagir rapidement aux situations d'urgence.



Modernisation du contrôle technique des véhicules : En collaboration avec des partenaires privés, le ministère a travaillé sur la construction de centres modernes de contrôle technique des véhicules équipés de dispositifs fixes et mobiles. Cela contribue à garantir que les véhicules circulant sur les routes sont conformes aux normes de sécurité requises.