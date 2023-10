Le Tchad se prépare à améliorer sa nutrition : atelier de validation des indicateurs du PAINA

Lancement de l'Atelier de Validation des Indicateurs du Cadre Commun de Résultats du PAINA 2022-2025



Un atelier de validation des indicateurs du Cadre Commun de Résultats du PAINA 2022-2025 a été inauguré mardi 10 octobre 2023 dans un hôtel de N'Djamena. La réunion a réuni de nombreuses figures de diverses structures et a accueilli la participation attendue de partenaires techniques et financiers.



Ce programme vise à consolider le rôle de l'alimentation et de la nutrition en tant que moteur du développement. Le gouvernement tchadien, avec l'appui de l'initiative REACH et du Mouvement SUN, a élaboré la Politique Nationale de Nutrition et d'Alimentation (PNNA 2014-2025) et la met en œuvre à travers les Plans d'Action Intersectoriels de Nutrition et d'Alimentation (PAINA).



Pour la période 2022-2025, l'objectif est d'améliorer la nutrition de l'ensemble de la population, en mettant particulièrement l'accent sur les groupes vulnérables tels que les femmes enceintes, les mères allaitantes, les adolescents et les enfants de moins de 5 ans. Cela se fera grâce à des interventions spécifiques et sensibles à la nutrition, visant à créer un environnement favorable à une nutrition saine.



Pour répondre aux situations d'urgence liées à l'alimentation et à la nutrition, l'amélioration de l'accès à l'eau et l'augmentation de la production agricole, le cadre commun de résultats adopte une approche programmatique en se concentrant sur trois types d'interventions (spécifiques, sensibles et favorables à la nutrition).



L'atelier vise à examiner et valider les indicateurs de suivi des activités du cadre commun de résultats, à discuter des problèmes courants liés à la collecte de données pour alimenter ces indicateurs, à identifier des solutions appropriées, à discuter de la disponibilité des données et des sources d'informations, ainsi qu'à valider le tableau de bord des indicateurs.