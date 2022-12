Le Tchad va faire un emprunt obligataire de 100 milliards Fcfa pour bâtir sa nation

Ces fonds qui seront collectés serviront au financement de certains projets inscrits dans la loi des finances 2022-2023, notamment la construction d'infrastructures économiques, électriques et solaires, la finalisation des chantiers de grands édifices publics et la construction de voiries urbaines (routes urbaines, canalisations d'eaux et éclairages publics) pour l’assainissement de la ville de N’Djamena.



Cet emprunt obligatoire de l’État du Tchad permettra de bâtir le pays à hauteur de 100 milliards Francs CFA avec un taux d’intérêt de 6,5% net de 2022 à 2027.



Les ordres de souscription sont matérialisés par la signature du bulletin de souscription prévu à cet effet. Il est à retirer aux guichets des banques ou sociétés de bourse membres du syndicat de placement (agents placeurs).



Cette opération est dénommée "ECOTD 6,5% net 2022-2027". Sa période de souscription est prévue du 12 au 20 décembre 2022. Le prix de l’obligation est fixé a 10.000 Francs CFA avec une maturité de cinq ans, informe le ministre des Finances et des Comptes publics, Tahir Hamid Nguilin.



Le ministre précise que l’emprunt obligatoire de l’État du Tchad a fait objet d’une demande d’enregistrement auprès de la Commission de surveillance du marché de l’Afrique centrale (COSUMAF), le régulateur du marché financier de l’Afrique centrale.



Les règles d’allocation des titres



Si, à la clôture des souscriptions, la somme est supérieure à 100 milliards de Francs CFA, l’État se réserve le droit de demander l’autorisation à la COSUMAF d’absorber totalement ou partiellement la souscription.



Les intérêts seront payés annuellement à partir de la première date d'anniversaire de jouissance de l’emprunt. Le remboursement du capital est prévu par amortissements constants avec un an de différé sur le principal en 2024.