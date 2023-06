Le ministre de la Fonction publique du Tchad conduit une délégation à la Conférence internationale du travail

Le Tchad sera représenté à cette conférence par le Ministre de la Fonction Publique et du Dialogue Social, Abdoulaye Mbodou Mbami, qui dirigera une délégation tripartite composée de représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement, avec le soutien de l'Ambassadeur Ahmad Makaila.



Les représentants des 187 États membres de l'Organisation internationale du Travail aborderont un large éventail de questions, notamment la transition juste vers des économies durables et inclusives, la qualité de l'apprentissage et la protection des travailleurs.



Le Ministre Abdoulaye Mbodou Mbami représentera le Chef de l'État lors du segment de haut niveau sur le monde du travail. Il aura également des échanges avec différents partenaires techniques et financiers, notamment le Directeur général du Bureau International du Travail (BIT). L'objectif de ces rencontres est d'accompagner le Tchad dans la mise en œuvre de ses priorités en matière d'emploi, en particulier l'opérationnalisation de l'initiative "50 mille emplois décents" lancée par le Président de Transition.



Par ailleurs, le Ministre profitera de cette occasion pour plaider en faveur du renforcement des capacités humaines et institutionnelles, ainsi que pour la mise en place d'un ensemble cohérent d'actions visant à renforcer le cadre du dialogue social au Tchad et à pérenniser les acquis sociaux.