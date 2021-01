Le ministre libyen de la défense reçu par le Maréchal du Tchad

Le président tchadien Idriss Deby a reçu une importante délégation militaire libyenne en visite dans la capitale tchadienne. La délégation militaire libyenne était dirigée par le ministre de la défense Dr Salah al-Din al-Numroush, accompagné du lieutenant général Muhammad al-Haddad, chef d'état-major de l'armée libyenne et d'un groupe d'officiers et de conseillers. La visite d'une délégation du gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale pourrait marquer le début d'un réchauffement des relations avec le gouvernement tchadien qui accusait par le passé Tripoli d'héberger de groupuscule islamiste. Il convient de rappeler que grâce au soutien militaire de la Turquie le GNA a réussi à desserrer L'étau autour de Tripoli imposé par le Maréchal Khalifa Haftar soutenu par la France. Cette victoire a permis au GNA de reprendre la main sur l'ouest de la Libye, de relancer le dialogue interlibyen et de lancer une campagne diplomatique avec les pays étrangers pour les rassurer qu'il n'existe désormais aucune menace islamiste à l'ouest du pays. Force est de constater que Daech a profité de l'instabilité en Libye pour s'installer aux confins du pays et alimenter ses bases terroristes dans l'espace du G5 Sahel. Enfin, il n'est pas exclu que les deux parties se penchent sur la présence en Libye de rebelles tchadiens dont le nombre total réparties en trois importants mouvements a été estimé à 3000 hommes selon le journal La Croix.