Le ministre tchadien de l'Éducation à Londres pour un sommet mondial

Le ministre de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, Kosmadji Merci, a quitté ce lundi 26 juillet 2021, N’Djamena, pour Londres, informe son département ministériel.



Dans la capitale britannique, le chef de département de l’Éducation nationale et de la Promotion civique prendra part au sommet mondial sur l’éducation qui se tiendra les 28 et 29 juillet 2021.



Cette rencontre internationale vise à mobiliser les ressources en faveur du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) pour la période 2021-2025 en vue de soutenir et réaliser le droit des enfants à bénéficier d’une éducation de qualité.



Le ministre Kosmadji Merci est accompagné dans son déplacement par le point focal du GPE, Ahmat Youssouf Tahir.