Le ministre tchadien de la Défense auprès des troupes au Mali

Le ministre délégué à la Présidence de la République chargé de la Défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre, Yaya Daoud Brahim a effectué, à la tête d'une délégation, une mission au Mali pour s'imprégner de la situation des soldats tchadiens de la MINUSMA. La visite intervient à la suite de l'attaque contre le contingent à Aguelhock dimanche dernier.



La délégation a été accueilli à l'aéroport de Bamako par le ministre malien de la Défense et le représentant du secrétaire général de l'ONU au Mali, Mahamat Saleh Annadif. Après un entretien avec les deux hommes, le ministre tchadien de la Défense s'est rendu à Tessalit puis à Aguelhok.



"Nous sommes déterminés à combattre ces phénomènes de terrorisme, non seulement dans la sous-région mais partout dans le monde", a déclaré le ministre Yaya Daoud Brahim qui s'est longuement entretenu à Tessalit avec les responsables militaires tchadiens de la force onusienne. De nouvelles orientations ont été données afin de modifier la stratégie militaire sur le terrain.



A Aguelhok, le ministre, le chef d'état-major général des armées, plusieurs haut gradés de l'armée tchadienne et le commandant de la MINUSMA, Général Dennis Gyllesporre, ont visité le poste avancé des forces tchadiennes de la MINUSMA, situé à 7 km de leur base. C'est à cet endroit qu'un groupe terroriste à bord de 25 véhicules Toyota Pick-up a attaqué les militaires qui étaient de garde le dimanche 20 janvier dernier. Les terroristes ont également utilisé des véhicules piégés d'explosifs lors de l'attaque. Les combats autour de ce poste ont duré plusieurs heures, avant que l'ennemi ne soit neutralisé.



La délégation a tenu à galvaniser les troupes et leur a transmis un message de soutien et d'encouragement du président de la République, Idriss Déby.