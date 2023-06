Les Massa se penchent sur le vivre ensemble lors de leur 2e Forum au Tchad

Sous le thème "Peuple Massa, face aux changements : enjeux et perspectives", cette deuxième édition vise à susciter des discussions et une prise de conscience sur les facteurs internes et externes qui entravent la société Massa.



Plusieurs discours ont été prononcés par des personnalités officielles, dont le Pr. Djimet Clément Bagaou, également président national de l'Association pour l'Unité, la Solidarité et le Développement en Milieu et du peuple Massa Tapi-kep, qui organise la deuxième édition du forum du peuple Massa. Dans son discours, il a souligné la responsabilité du peuple Massa dans la promotion de la cohabitation pacifique, tout en mettant en lumière les nombreux problèmes auxquels le peuple Massa est confronté dans son ensemble.



Dans son discours d'ouverture, le gouverneur de la province du Mayo-Kebbi Est, Abdelkerim Seid Bauch, a salué l'initiative du peuple Massa à travers ce forum, qui leur permet de mettre en lumière les multiples problèmes qui affectent la société Massa, tout en exhortant les Massa à promouvoir le vivre ensemble. Il a également souligné la consommation d'alcool frelaté et de drogue par la jeunesse de Bongor, appelant à mettre un terme à cette situation. Le gouvernement du Tchad s'engage à accompagner le peuple Massa dans cette initiative de cohabitation pacifique.