Lusaka : le chef de la diplomatie tchadienne échange avec un diplomate américain

Le ministre tchadien des Affaires étrangères Chérif Mahamat Zene a reçu ce 17 juin à Lusaka, en marge du 4ème Sommet de l’Union Africaine, Ervin Massinga, assistant adjoint du secrétaire d’État des États-Unis au bureau des Affaires africaines.



Des échanges fructueux ont permis aux deux délégations de toucher du doigt des questions régionales et internationales, la situation sécuritaire dans le Sahel, la transition politique en cours au Tchad et notamment le renforcement du soutien, sur le plan économique, par les États-Unis au profil du Tchad, informe le ministère des Affaires étrangères.



Le conseiller du chef de la diplomatie américaine, tout en saluant les excellentes relations qui existent nos deux pays, a annoncé au chef de la diplomatie tchadienne que le sénat américain a approuvé l'envoi d'un nouvel ambassadeur accrédité auprès du Tchad. Pour le diplomate aémericain, la nomination de cet ambassadeur au Tchad marque une étape importance dans le renforcement de la coopération bilatérale entre le Tchad et les États-Unis.