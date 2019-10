TCHAD Lutte contre la poliomyélite : Rotary international engagé aux côtés du Tchad

Par Djibrine Haïdar - 26 Octobre 2019





Le Tchad a célébré ce jeudi la journée de lutte contre la poliomyélite. A l'occasion de la célébration, une grande foire mettant en jeu la participation des femmes victimes de la poliomyélite a été ouverte. Une cérémonie -organisée par Rotary club- a eu lieu à N’Djamena, en présence du délégué général du gouvernement auprès de la commune de N’Djamena, Djibert Younous.



“Rotary a depuis 60 ans appuyé les efforts de la ville de N’Djamena dans son plan d’amélioration de la vie quotidienne de ses concitoyens", s'est félicité Djibert Younous. Il a énuméré des actions telles que la construction d'infrastructures sanitaires et scolaires à N'Djamena, et la réalisation de forages ou ronds points.



"Le gouvernement de la République du Tchad reconnait les efforts inlassables des clubs Rotary dans l'aide sociale pour éradiquer cette maladie virale qui ravage le pays depuis fort longtemps", a ajouté le délégué du gouvernement.



D’après le représentant du gouverneur de district 9150 de Rotary, Hassan Sylla Bakari, “les dix arrondissements et le maire de la commune centrale de N’Djamena ont décidé d’en finir avec la poliomyélite.”



“J’aimerais vous dire que Rotary n’a pas de grade, nous sommes tous les memes. Nous avons choisi cela pour aider les victimes de cette maladie que nous cherchons par tous les moyens possibles à éradiquer de notre sol. Nous avons un défi, comment faire pour aider la jeune fille à être autonome. C’est pourquoi nous avons créé un groupement qui s’appelle ‘’AL-ISTIFAK’’, une association de soutien aux femmes victimes de la poliomyélite. Le club Rotary apporte son soutien pour encadrer ces femmes qui ont réussit à fabriquer des savons à base des produits locaux de premiere necessite. (...) ce virus se transmet juste par le vent. nous couront un grand risque par ce que nos voisins sont atteints par cette maladie”, a relevé Hassan Sulla Bakari.



Pour le président de la commission nationale de lutte contre la poliomyélite, Dr. Fandebnet Siniki, “cette initiative mondiale pour l’éradication de la polio a commencé en 1988 quand chaque année 35.000 personnes contractaient une paralysie due à cette maladie. Nous sommes aujourd’hui engagées à combattre cette maladie jusqu'à ce que tous les enfants soient protégés par le biais de la vaccination où qu’ils se trouvent.”



Depuis plus de 30 ans, Rotary international appuie les efforts des gouvernements du monde entier pour éradiquer la poliomyélite de la terre.



Au Tchad, le gourvenement s’est engagé depuis deux décennies à éradiquer cette épidémie en faisant des vaccins à chaque enfant né.



Les actions conjuguées des États et de Rotary ont permis d’atteindre un taux d’éradication de 99% dans le monde.



Le Rotary a collecté plus de deux milliards de dollars et consacré à travers ses bénévoles des milliers d’heures de travail pour combattre cette maladie.



Rotary international a un fois de plus décidé d’accompagner le gouvernement du Tchad et ses partenaires dans la strategie finale d’éradication de la poliomyelite 2019-2023 à savoir l’éradication intégration, la certification et le confinement.



“Cette nouvelle strategie permettra aux acteurs et partenaires de cette lutte d’intensifier le combat pour la victoire finale contre la poliomyelite”, a précisé le président de la commission nationale de lutte contre la poliomyélite, Dr. Fandebnet Siniki.







