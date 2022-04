INTERVIEW

Mahamat Nour Abakar : "Le maréchal est le meilleur des inventeurs. Il a inventé la paix Made In Tchad"

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 21 Avril 2022

VIDÉO. Mahamat Nour Abakar, président du Conseil national des créateurs et inventeurs tchadiens, rend hommage au maréchal du Tchad Idriss Deby. "Le maréchal du Tchad est le meilleur des inventeurs tchadiens. Il a inventé la paix Made In Tchad. Cette paix Made In Tchad a duré 30 ans et continue de nous bercer encore", affirme-t-il.