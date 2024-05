Mise en place d'un logiciel pour la gestion des ressources humaines dans le secteur de la santé au Tchad

Présidée par le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique et de la Prévention, M. Dabsou Gudaosou, la réunion a permis de découvrir les fonctionnalités de ce logiciel conçu pour optimiser la planification et la gestion du personnel de santé.



IHRIS permettra aux autorités sanitaires de disposer de données précises et complètes sur le personnel de santé disponible, ses qualifications et son déploiement. Ces informations précieuses seront essentielles pour évaluer et prévoir les besoins en formation afin de garantir que le personnel de santé dispose des compétences adéquates pour répondre aux besoins de la population.

IHRIS doit s'assurer que les professionnels de santé respectent les normes de qualification requises pour maintenir un niveau de soins de qualité et planifier et évaluer les interventions de manière plus efficace en optimisant l'utilisation des ressources humaines disponibles.



M. Gudaosou a souligné l'un des avantages clés d'IHRIS : la possibilité d'obtenir en temps réel des informations sur les ratios entre le nombre d'habitants et les professionnels de santé disponibles, tels que les sages-femmes, les infirmiers et les médecins. Ces données cruciales permettront d’identifier les zones géographiques en manque de personnel qualifié et de cibler les efforts de recrutement et de formation en conséquence. Ça doit suivre l'évolution de la situation et d'ajuster les stratégies de gestion des ressources humaines en fonction des besoins et renforcer des capacités pour une meilleure appropriation



Le Secrétaire Général a également insisté sur l'importance de renforcer les capacités des agents déjà formés pour leur permettre de maîtriser pleinement cet outil. Cela permettra d'assurer une utilisation optimale d'IHRIS et d'en tirer le maximum de bénéfices pour le système de santé tchadien.



L'introduction d'IHRIS constitue une avancée majeure pour le Tchad dans ses efforts d'amélioration de la gestion des ressources humaines dans le secteur de la santé. En fournissant des données précises, en temps réel et des outils de planification efficaces, ce logiciel permettra d'optimiser l'utilisation du personnel de santé, d'améliorer la qualité des soins et de contribuer à une meilleure santé pour tous les Tchadiens.