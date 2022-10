N'Djamena : Job Booster Chad forme 125 jeunes en techniques de recherche d'emploi

Hal Souakar Ambera, projet manager à Job Booster Chad, rappelle que cet atelier s’inscrit dans le cadre de l’axe stratégique d’intervention de Job Booster Chad qui vise à résoudre le problème des compétences des jeunes, à favoriser le développement d’emplois alternatifs et à prendre en compte la situation des jeunes sans qualification souvent oubliés dans les différents programmes jusqu’ici mis en œuvre au Tchad.



L'atelier permettra de réduire l’écart entre les formations de base des jeunes et les profils exigés dans l’exercice des postes d’emplois disponibles dans les entreprises, de faciliter l’insertion des jeunes demandeurs d’emploi et d’anticiper sur les besoins en personnel des entreprises au Tchad.



La formation a été lancée officiellement par Oumar Djibrine Tahir, directeur général de l'entrepreneuriat et de l'emploi jeune, représentant le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat.



Pendant une semaine, plusieurs professionnels se succèderont à tour de rôle pour partager leurs expériences avec les participants et les outiller en techniques nécessaires pour leur recherche d’emploi. L'objectif est de les rendre plus compétitifs face aux différentes opportunités et offre d’emplois. Après cette phase de formation intensive, ces jeunes seront accompagnés par des "coachs carrières" pendant au maximum six mois afin de les amener, non seulement à décrocher leur premier emploi, mais aussi à. être productifs une fois recrutés.



Job Booster Chad est une initiative de l'ONG néerlandaise Woord en Daad. Elle vise à soutenir le développement économique et industriel du Tchad en facilitant l'accès des jeunes aux opportunités d'emploi et d'auto-emploi.



Le projet est mis en oeuvre au Tchad par le biais d'une coordination de plusieurs organisations dont une agence étatique (ANADER).