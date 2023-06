N'Djamena : Une ville transformée en dépotoir

Dans les lieux publics tels que les marchés, la notion de propreté est inexistante. Les mouches et les vers se disputent les détritus. Le marché de Dembé en est un exemple flagrant : prétendre qu'il est salubre serait mentir à sa conscience. De l'endroit où les femmes vendent du poisson jusqu'aux abords du viaduc, c'est un véritable dépotoir, voire une décharge. Rien qu'en passant, l'odeur nauséabonde et insupportable pourrait faire vomir une âme sensible.



Sur la route menant à 5/5 et l'avenue Charles de Gaulle, les déchets composés de feuilles de légumes, de bananes, de carottes et d'écailles de poisson se décomposent en plein milieu de la chaussée, à la vue de tous. Les véhicules circulent sans se soucier de cette situation. Les légumes et autres denrées alimentaires étalés sur le sol humide absorbent les saletés et sont vendus comme si de rien n'était. Pourtant, à proximité, on peut observer la police municipale qui fait des allées et venues.



Les femmes vendeuses interrogées affirment qu'elles ont été chassées du marché il y a près d'un an et demi, sans que personne ne songe à leur trouver un autre endroit. Elles n'ont donc d'autre choix que de vendre à même le sol pour gagner leur journée.



"C'est très humiliant pour nous de voir un marché dans une telle condition en plein cœur de la capitale", se plaint un passager en moto qui se fait asperger d'eau usée par un conducteur de véhicule.



Avec les premières grosses pluies déjà tombées, la capitale et les marchés de la ville ont du mal à se nettoyer. Qu'en sera-t-il au mois d'août et en septembre ?



Il est grand temps que la mairie centrale visite les marchés et les arrondissements pour comprendre la réalité. En particulier, la commune du 7e arrondissement, la plus grande mais aussi la plus sale de la capitale, doit envoyer en urgence des agents pour assainir le marché de Dembé sur l'axe 5/5 et la route de l'avenue Charles de Gaulle, du rond-point Gazel au rond-point du viaduc de Dembé.



Malgré les menaces du ministre de l'Administration du territoire adressées aux maires des 10 arrondissements le 1er juin à la mairie centrale, rien ne bouge dans les arrondissements. Les routes envahies par le sable se rétrécissent de plus en plus, provoquant des accidents de circulation et des embouteillages sur les voies publiques.



Que font les 10 maires depuis plus de 12 ans dans leurs fonctions ? C'est une question qui mérite une réponse de la part des maires des arrondissements.