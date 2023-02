N'Djamena : arrêt du transformateur de Gassi pour maintenance, la SNE prévient ses clients

Ce dernier assure l'alimentation en électricité de plusieurs quartiers de la ville, tels que Amtoukougne I et II, Atrone, Boutalbagra, Chagoua I et II, Dembe II, Dinguessou, Gaoui, Gassi, Habena, Ndjari, Blama Tom, Ngueli, Toukra, Walia, Gardolé Djedid et Zafaye.



La SNE tient à s'excuser pour le désagrément causé par cette coupure d'électricité temporaire, et espère que ses clients comprendront la nécessité de cette maintenance pour améliorer les services fournis.